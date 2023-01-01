В посёлке Балакирево Владимирской области открылся кинозал с совершенной системой...

В посёлке Балакирево Владимирской области открылся кинозал с совершенной системой звуковоспроизведения.В ДК «Юность» поселка Балакирево открылся современный кинозал на 48 мест. Зал небольшой, но очень уютный и теплый. Ремонт был проведен в рамках регионального проекта «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры области»Кинозал оснащен цифровым кинопроектором с возможностью демонстрации фильмов в форматах 2D и 3D, с совершенной системой звуковоспроизведения и удобными креслами. Оборудование приобретено за счет средств «Фонда кино». Теперь жители поселка имеют возможность смотреть новинки кино, не выезжая за его пределы.Фото администрации Владимирской области