Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что в 2020 году во Владимирской области государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр государственной ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что в 2020 году во Владимирской области государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» определена новая кадастровая стоимость более чем 1 млн. объектов капитального строительства, которая применяется для налогообложения с 01 января 2021 года.Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 27.11.2020 № 18 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино - мест, единых недвижимых комплексов)» и применяются для целей налогообложения с 01.01.2021.Сведения об актуальной кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест внесены Управлением Росреестра по Владимирской области в Единый государственный реестр недвижимости в январе 2021 года.С 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» установлен новый порядок проведения государственной кадастровой оценки и государственная кадастровая оценка проводится только по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Полномочиями по проведению государственной кадастровой оценки наделено государственное бюджетное учреждение, созданное субъектом Российской Федерации, которое действует на постоянной основе и не имеет права привлекать к проведению работ по кадастровой оценке иных лиц.На территории Владимирской области Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» создано в феврале 2018 года, адрес учреждения - 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, сайт - https://gkovo.ru.За государственным бюджетным учреждением закреплен комплекс функций, направленных на непрерывное сопровождение процесса определения кадастровой стоимости, а именно:- определение кадастровой стоимости при проведении государственнойкадастровой оценки;- предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости;- рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;- сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения.По вопросам определения кадастровой стоимости и исправления технических ошибок Управление Росреестра по Владимирской области рекомендует обращаться в Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области».