В Юрьев- Польском вынесен приговор 26-летнему местному жителю, за развратные действия без применения насилия в отношении нескольких девочек.

В Юрьев- Польском вынесен приговор 26-летнему местному жителю, заразвратные действия без применения насилия в отношении нескольких девочек.Установлено, что сиюня 2018 года по ноябрь 2019 года всоциальной сети «ВКонтакте» подростки по его просьбе ониизготавливали и направляли емуфотографииинтимного характера. Всвою очередь,злоумышленник присылалим снимки и видео порнографического содержания, побуждая детей к нездоровому сексуальному интересу,оказывающемуразвращающее влияние на их нравственное и физическое воспитаниеОдну из несовершеннолетних онсклонилк совершению с нимразвратных действий в форме физического контакта, сообщила пресс-служба облпркуратуры.С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил К.наказание в виделишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.Приговор в законную силу не вступил.