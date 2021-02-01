В Юрьев- Польском вынесен приговор 26-летнему местному жителю, за развратные действия без применения насилия в отношении нескольких девочек.
В Юрьев- Польском вынесен приговор 26-летнему местному жителю, за
развратные действия без применения насилия в отношении нескольких девочек.
Установлено, что с
июня 2018 года по ноябрь 2019 года в
социальной сети «
ВКонтакте
» подростки по его просьбе они
изгот
авливали и направляли ему
фотографии
интимного характера. В
свою очередь,
злоумышленник присылал
им снимки и видео порнографического содержания, побуждая детей к нездоровому сексуальному интересу,
оказывающе
му
развращающее влияние на их нравственное и физическое воспитание
.
Одну из несовершеннолетних он
склонил
к совершению с ним
развратных действий в форме физического контакта, сообщила пресс-служба облпркуратуры.
С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил К.
наказание в виде
лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
Приговор в законную силу не вступил.