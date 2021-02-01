За этот год позиции России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сильно укрепились, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал об итогах участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ, прошедшей в конце января.

За этот год позиции России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сильно укрепились, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал об итогах участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ, прошедшей в конце января.В зимнюю сессию сформировалось устойчивое большинство, которое выступает против нападок на российскую делегацию, констатировал Володин. Попытки сорвать работу депутатов и сенаторов провалились, добавил спикер.С момента возвращения России в ПАСЕ позиции нашей страны сильно укрепились, считает председатель ГД. Большинство в ассамблее настроено на конструктивный диалог, отметил Володин в беседе с журналистами."Со своей стороны будем поддерживать контакты. С приближением выборов в Государственную Думу провокации в отношении России будут увеличиваться, мы должны быть готовы к этому", – указал председатель ГД.По его словам. российские парламентарии намерены использовать площадку ПАСЕ для обмена законодательным опытом. Кроме того, депутаты и сенаторы будут обсуждать нарушения прав человека крупными IT-компаниями.Зимняя сессия ПАСЕ проходила 26-28 января в Страсбурге. Российскую делегацию возглавлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Депутаты и сенаторы долго разъясняли свою позицию коллегам и добились, чтобы полномочия нашей делегации были полностью подтверждены, отметил законодатель.Участие российских парламентариев в зимней сессии ПАСЕ Толстой оценил как победу. Если бы полномочия нашей делегации не подтвердились, она бы покинула ассамблею, отметил депутат. "И это вызвало бы новый институциональный кризис в Совете Европы", – заявил законодатель.