Владимир Зеленский надеется быстрее заручиться американской поддержкой в разрешении ситуации с полуостровом и Донбассом. Однако эксперты скептически относятся к подобным планам президента Украины.

Владимир Зеленский надеется быстрее заручиться американской поддержкой в разрешении ситуации с полуостровом и Донбассом. Однако эксперты скептически относятся к подобным планам президента Украины.Украинский политолог Руслан Бизяев отметил, что не видит предпосылок для вступления в НАТО в обозримом будущем. Он уверен, что этот вопрос не стоит на повестке дня в Альянсе. По мнению эксперта, избранному президенту США Джо Байдену пока не до Украины.Политолог добавил, что пока мир должен решить более глобальные вопросы. "Конфликт будет плюс-минус в замороженном состоянии", – констатировал Бизяев.В свою очередь заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин также уверен, что о вступлении в НАТО в ближайшее время речи быть не может. "Военное сотрудничество США и Украины осуществляется на двухсторонней основе. Он отметил, что пока американцам отсутствие Украины в НАТО не мешает.Если на США Владимир Зеленский возлагает большие надежды, то в отношении Евросоюза его ожидания не радостны. Отвечая на вопрос о вакцинации он с обидой отметил, что западные союзники поставили Киев в конец очереди по поставкам вакцины, и столица Украины вынуждена закупать прививку у Китая. По словам политика, ему очень неприятно осознавать, что "ты стоишь с протянутой рукой".Как писали "Дни.ру", до 28 февраля 2021 года на Украине действует общий карантин и режим чрезвычайной ситуации. В стране пока не началась вакцинация граждан. Примечательно, что Киев отказался от поставок российского "Спутник V" и ведет переговоры с производителями других вакцин. объяснил, что у него пока нет доказательств стопроцентной эффективности российского препарата. Кроме того, он подчеркнул, что покупка вакцины может стать "геополитическим ударом".