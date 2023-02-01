Кожа, зрение и слух первыми реагируют на стресс.

Кожа, зрение и слух первыми реагируют на стресс.Как расстройства здоровья взаимосвязаны с психикой и правда ли, что все болезни от нервов, рассказал Артем Толоконин – автор уникальной методики психосоматической реабилитации, книг-бестселлеров "Практическая психосоматика" и "Секреты успешных семей".КожаКожа – не только самый большой орган нашего тела, но и главный защитный барьер от внешнего мира. Когда события или люди вокруг начинают, как нам кажется, угрожать и вредить, включаются механизмы сопротивления этой угрозе.Например, у подростков и взрослых встречается такое явление, как бородавки. С точки зрения психосоматики это сигнал того, что человеку приходится часто контактировать с неприятной персоной или ситуацией. Но поскольку он не может избежать этого взаимодействия, его кожа дает реакцию в виде огрубения. Тем самым как бы компенсирует психологическую уязвимость человека и снижает его чувствительность к происходящему. Как правило, бородавки проходят, если раздражитель исчезает из жизни этого человека.Опорно-двигательный аппаратКогда человек испытывает тяжесть от каких-либо невыносимых отношений или обязательств, то страдает его основа, стержень ― то есть позвоночник. Груз психологических переживаний действует разрушительно на суставы.Так, непосильное финансовое бремя часто трансформируется в боли в области поясницы. А сильные шоковые потрясения и вовсе могут парализовать, что на уровне тела проявляется в виде болезни Бехтерева.Зрение и слухЕсли мы не хотим что-то или кого-то видеть, то у нас будет портиться зрение. Если не хотим что-то или кого-то слышать ― возникают проблемы со слуховым аппаратом. В моей практике был случай, когда у человека появлялись шумы в ухе и снижался эпизодически слух именно с той стороны, где находился раздражитель. Таким образом организм пытался защититься от источника напряжения.ДавлениеПовышение артериального давления часто связано с повышенной тревожностью. Например, когда человек своими негативными переживаниями приводит организм в избыточный тонус, сопоставимый с состоянием, если бы он поднимал штангу. То есть возникает огромное напряжение, с которым тело вынуждено справляться. Хотя веских причин для такой адаптации нет.Одна моя пациентка переживала сложный период, когда одновременно заболели ее внучка и дочь. На всякий случай она решила обследоваться и получила результат о повышении онкомаркеров. С точки зрения медицины это не означает серьезной угрозы, так как даже при незначительном воспалении в организме они тоже могут повышаться. Но она уже нарисовала себе картину ужасного будущего с неизлечимым диагнозом, спровоцировав значительный подъем артериального давления.ПищеварениеТакое распространенное заболевание, как гастрит иногда возникает по причине того, что человек не может буквально переварить какую-то персону или ситуацию в своей жизни, осуждает себя, винит и ругает за что-то. В таких случаях именно желудок становится мишенью, которая принимает всю горечь этих эмоций и выдает обратно в виде болевых симптомов.Проблемы с кишечником тоже могут говорить о том, что человеку сложно пережить какую-то историю 10-летней давности или даже из детства.Так происходит, потому что глубоко в памяти этот конфликт все еще существует и постоянно вызывает раздражение на уровне тела.