Во Владимирской области мужчина осужден за кражу сварочного аппарата из дома знакомого. В Киржаче...

Во Владимирской области мужчина осужден за кражу сварочного аппарата из дома знакомого.В Киржаче суд признал виновным в совершении кражи ранее судимого местного жителя.7 сентября 2022 года мужчина, вытащив стекло, через окно проник в дом матери своего знакомого. Там он похитил сварочный аппарат «РЕСАНТА САИ-190К» стоимостью 4500 рублей, принадлежащий потерпевшей. Свою добычу подсудимый продал.На суде свою вину он признал полностью и раскаялся. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в исправительной колонии строгого режима, рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.Фото: www.pxfuel.com