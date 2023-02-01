Её кандидатуру поддержали депутаты местного совета.

Оксана Рябовол возглавила администрацию Гороховецкого района. Её кандидатуру поддержали депутаты местного совета.В районе завершился конкурс на пост главы. Конкуренцию Оксане Рябовол составили: завотделом управления образования Светлана Кащенко и руководитель МКУ «Административный центр Гороховецкого района» Андрей Чистяков. Претенденты представили народным избранникам программу развития муниципалитета. В голосовании ожидаемо победила Оксана Григорьевна.Она родилась в Гороховце в 1973 году. Имеет высшее образование. В ноябре 2019 года назначена на должность замглавы района. Последнее время исполняла обязанности руководителя.Напомним, что бывший глава администрации назначен мэром Владимира.