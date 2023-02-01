Арестован водитель по делу смертельного ДТП в Муромском районе. Муромский городской суд вынес...

Арестован водитель по делу смертельного ДТП в Муромском районе.Муромский городской суд вынес решение поместить под стражу водителя, который обвиняется в том, что в состоянии алкогольного опьянения 23 января 2023 года в районе с. Борисоглеб Муромского района Владимирской области совершил ДТП, в результате которого погибли 2 человека.Как мы рассказывали, в резонансной аварии погибли водитель и пассажир встречного автомобиля – машины «Службы здоровья» Муромской городской больницы №3. Еще 2 человека с тяжелыми травмами попали в больницу, в том числе беременная жена погибшего водителя.Водителю предъявлено обвинение по статье 264 п. «а» ч. 6 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.Как сообщили в пресс-службе Муромского городского суда, срок задержания составит 1 месяц 24 суток.Фото пресс-службы УМВД и ГУ МЧС по Владимирской области.