Сексуальная композиция Детка, ты мой кайф оказалась на первом месте.

Сексуальная композиция "Детка, ты мой кайф" оказалась на первом месте.Новости из мира музыки: дуэт исполнителей Джаро и Ханза под названием "Детка, ты мой кайф" стал рекордсменом в русскоязычном сегменте Shazam, набрав почти 3,1 миллиона поисковых запросов. Он обогнал композиции даже таких мастодонтов музыкальных стриминговых сервисов, как Моргенштерн* и Элджей."Просто поверь, я твой джин этой ночью / И даже если мы с тобой / Больше не встретимся / Просто знай / Детка, ты мой кайф", – ритмично спели Джара и Ханзо.Напомним, что трек "Детка, ты мой кайф"был исполнен в жанре хип-хоп и выпущен в 2020 году.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.