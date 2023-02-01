Не упустите удачу, сегодня она на вашей стороне.

Не упустите удачу, сегодня она на вашей стороне.ОвенОвны будут блистать на переговорах, свиданиях и в прямых эфирах – планеты в знаках воздуха это тот самый кислород для вашего огня. Но помните, что в деле участвует Сатурн, а значит, без дисциплины и порядка не обойтись.ТелецВы разберетесь в схемах, которые помогут заработать деньги в IT, социальных сетях или на фрилансе. Также хорошие финансовые новости придут к Тельцам – журналистам, блогерам и представителям творческих профессий.БлизнецыЛуна в вашем знаке – истинный Цезарь в юбке: ведь даже Марс сегодня у нее на подтанцовке. Берите власть в свои руки и делайте, что нужно. У вас получится любое дело, в котором вы – главный зачинщик и генератор смыслов.РакНе надо бороться с желанием побыть в одиночестве, послушать тишину – это ваше право! Если нет возможности уединиться дома, отправляйтесь на долгую прогулку. В этот день вам могут открыться тайны собственной личности.ЛевУдачный день для того чтобы вытряхнуть из головы первую или последнюю любовь, а заодно и сожаления по поводу того, что кое-кто вас взял и разочаровал. Решительно удаляйте из памяти все, что причиняет вам боль и грусть!ДеваСкромно, но со вкусом: Девам снова придется хитрить – мудрить, чтобы все получилось и достойно, и бюджетно. Порадуйте своего внутреннего бухгалтера, подписавшись на еще один канал про секреты домашней экономии.ВесыДень решительных и спортивных! Не стоит ждать милости от природы, если на вас не сходятся старые джинсы или мучает одышка после путешествия на 5 этаж. Сатурн и Марс на стороне тех, кто готов всерьез заниматься здоровьем.СкорпионРедкий день, когда Скорпионам охота разобраться в своих ошибках и причинах тех щекотливых ситуаций, из которых вам приходится изобретать пути отхода. Хорошая затея, главное – не переборщите снова с самокритикой!СтрелецГлавное слово этого дня: «порядок». Он должен быть во всем, но вашему знаку рекомендуется сделать акцент на домашних делах. Проверьте, не забыли ли вы оплатить счета, вызвать сантехника или отвезти собаку на прививку.КозерогСлавно потрудиться, как вы любите, сегодня могут помешать болтливые коллеги или друзья, которым срочно приспичило пожаловаться вам на жизнь. Отметайте весь инфошум и не сидите в телефоне, если хотите что-нибудь успеть.ВодолейСатурн в вашем знаке как строгий, но справедливый препод: он хмурит брови, но готов вам помогать, особенно сегодня, когда в игру включилась легкая, как перышко, Луна. Ищите женщину! Она вам принесет хорошую новость.РыбыДомовитости день! Рыбам, которые делают ремонт или что-то строят, есть смысл пробежаться по магазинам стройматериалов или поискать рабочих. Тем, кто продает или покупает жилье, звезды помогут не прогадать с ценой.