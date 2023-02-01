2 февраля 2023 года проходит народный праздник Ефимов день и церковный день памяти преподобного...

2 февраля 2023 года проходит народный праздник Ефимов день и церковный день памяти преподобного Евфимия Великого. Он был известным целителем, проживший почти 100 лет. Родился он во второй половине IV века и стал одним из основателей монашества. В народе этот праздник прозвали также Зимним Ефимием или Метельным, так как в это время устанавливается самая холодная погода.Что можно делать в Ефимов день, 2 февраля 2023 года?на Ефимов день можно браться за любые важные дела, такие как заключение договоров, начать строить дома, заключать сделки. В этот день все удачно сложится.если загадать желание в этот день, оно обязательно сбудетсяна Ефима обязательно нужно весь день думать о хорошем и позитивном, чтобы привлечь удачу, которая будет сопутствовать целый годЧто нельзя делать в Ефимов день, 2 февраля 2023 года?нельзя проводить день в печали, можно притянуть в свою жизнь чёрную полосунельзя терять варежки или перчатки, такого человека ожидает нищетанельзя печалиться в день Ефима, можно притянуть в свою жизнь горести и неприятностиНародные приметы на Ефимов деньМетель — такую же погоду стоит ожидать и на Масленицу.В полдень солнце ярко светит — лето будет дождливым.Какая погода в этот день, такой будет и весна.Пасмурный день — к поздним снегопадам и заморозкам весной.Солнце на закате побагровело — морозов не будет, но стоит ожидать много снега.Утренняя заря быстро погасла — к морозам.Фото pxfuel.com