Народная артистка Украины перестала с ним общаться.

Народная артистка Украины перестала с ним общаться.Народная артистка Украины Таисия Повалий долгое время избегала политических тем. Просто был страх за себя и свою семью. Теперь же, когда певица живет в России, она может рассказать всю горькую правду о пережитом и выстраданном."Я помню 2014 год, когда после госпереворота на Украине все люди, которые были на Майдане, вооруженные до зубов, отправились на Донбасс, – смахивает слезу певица. – В их числе был и мой племянник, сын моего двоюродного брата из деревни. Тот позвонил моей маме и сказал: "Тетя Нина, я своего сына отправлю в АТО ( 2014 году о начале антитеррористической операции на Украине объявил и. о. президента Александр Турчинов – Прим. ред.). Мама от ужаса рыдала и орала в трубку на весь дом: "Не пускай его, не пускай!" Ведь там, на Донбассе, живет моя тетка, а мой племянник отправляется туда фактически воевать против нее! Это была трагедия семьи и рода. Я поняла, что началась гражданская война, когда брат идет на брата".Певица считает, что это был самый сложный момент в ее жизни. "Думала, что сойду с ума или умру… – говорит она. – Не знаю, как сложилась судьба моего племянника – мы больше не общались ни с ним, ни с его отцом. Их телефоны уже восемь лет постоянно недоступны".После государственного переворота на Украине, который случился в 2014 году, не общается Повалий и с бывшим президентом Виктором Януковичем. "Все последние восемь лет украинская пресса писала, что я, дескать, сбежала в Россию вслед за Януковичем, – вздыхает артситка. – Это, наверное, меня и спасло – меня не тронули, хотя я жила в Киеве... А Виктором Федоровичем, кстати, после его свержения я не виделась и не общалась – даже не знаю, где он сегодня".Рассказала суперзвезда и про обстоятельства того судьбоносного знакомства с Януковичем. "С Виктором Федоровичем я познакомилась еще в ту пору, когда он был главой Донецкой областной администрации, – признается Повалий. – Ведь большинство моих концертов проходили на Донбассе и в Крыму. И мне нравилось, как живут там люди, какой там порядок, сколько роз в городе, какие там проходят музыкальные фестивали, как развивается спорт, какая красивая "Донбасс-арена" была построена в 2009 году (в 2014-м стадион был обстрелян ВСУ и получил многочисленные повреждения из-за попадания снарядов – Ред.). Я часто там выступала, на моих концертах иногда появлялся Янукович. Хотя мы близко не были знакомы, но я видела, какой хороший он хозяин. Мне импонировало, что он, как и я, из простой семьи. Не могу сказать, что мы подружились – просто во время очередных президентских выборов я поддержала Виктора Федоровича, поддержала выбор Донбасса и Крыма. А когда он стал президентом, то, наверное, вспомнил ту мою поддержку и предложил стать депутатом Верховной рады. Но для меня это стало очередным испытанием".О том времени, несмотря на все тяготы, артистка никогда не пожалела. Говорит, что если бы можно было отмотать пленку жизни назад, что-то стереть и переписать, то поступила бы точно также. "Мне надо было это пройти, чтобы стать крепче, сильнее, устойчивее. И о том, что жизнь свела меня с Виктором Януковичем, я никогда не пожалела. Напротив, очень благодарная ему за тот звонок и за те два, хоть и сложные, года моей жизни, за которые я по сей день отдуваюсь", – подчеркнула Таисия Повалий.