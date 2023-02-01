Маша Распутина не успела и рот открыть.

Маша Распутина не успела и рот открыть.Бывшая участница "Фабрики звезд" Анастасия Приходько в современном шоу-бизнесе редко появляется в инфополе, а то и вовсе никогда. Поэтому ей ничего не остается кроме как поливать помоями своих звездных коллег, чтобы хоть как-то напомнить о себе.На этот раз под горячую руку попала российская певица Маша Распутина, которая недавно имела неосторожность прокомментировать свою политическую позицию. В беседе с журналистами Распутина пришла к выводу, что русские и украинцы один народ. Анастасию Приходько возмутил этот факт, ведь она считает себя исключительно украинкой, пишет . Комментируя заявление Маши Распутиной об оном народе, Приходько съязвила."Расчленить? Это как раз мы сейчас и делаем! Один народ? Учи историю! А вот то, что ты вспомнила начало своей карьеры и проституцию — это факт!" – возмутилась Приходько, вспоров таким образом больную рану в жизни Распутиной.35-летняя Анастасия Приходько припомнила Маше Распутиной и скандал с дочерью, которая якобы помешала певице построить новую любовь с олигархом и попала в психиатрическую клинику.Ранее Маша Распутина рассказывала, что стала общаться со старшей дочерью Лидией только после смерти первого мужа, продюсера Владимира Ермакова. По словам Распутиной, именно он забрал дочь к себе, а потом сдал ее в психушку.