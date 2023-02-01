В Чемпионате МВД по самбо в Суздале принимают участие более 700 спортсменов из 52 регионов. Первые...

В Чемпионате МВД по самбо в Суздале принимают участие более 700 спортсменов из 52 регионов.Первые ведомственные соревнования в рамках Спартакиады МВД России. В Суздале в спортивном комплексе "Арена" торжественно открылся Чемпионат МВД по самбо. Репортаж Веры Куликовой.Торжественный вынос флага, исполнение гимна. Валерий Медведев - главный полицейский региона открывает Чемпионат России МВД России по боевому самбо. В силовых ведомствах самооборона без оружия - самый востребованный и прикладной вид спорта. Особенности службы заставляют сотрудников полиции быть всегда в хорошей физической форме и постоянно совершенствоваться.Валерий Медведев, начальник УМВД России по Владимирской области:- На протяжение 6 дней более 700 спортсменов будут соревноваться за места на пъедестале, уверен, что в этих соревнованиях победит ваше мастерство, воля, стремление к победе. Желаем вам бескомпромиссной борьбы и наград.Чемпионат МВД по самбо впервые проходит после двух лет пандемии, поэтому состав участников очень сильный. В Суздаль приехали представители 52 регионов, трех управлений на транспорте, 15-ти учебных заведений. География обширная - от Хабаровского края до Дагестана, от Калининграда до Красноярска.Только заслуженных мастеров спорта 12. Две трети участников мастера спорта международного класса и мастера спорта России. Среди именитых самбистов дважды чемпион мира Валентин Молдавский. В полуфинале он победил Алана Тваури из Северной Осетии.Валентин Молдавский, команда Московской области:- Поздравляем!- Спасибо! Вы выиграли у чемпиона России! Первый раз встречаетесь с этим бойцом?- С этим да!- Тяжелый был бой?- Ну, я уже двукратный чемпион мира, Европы и два раза России, поэтому нормально! Хороший соперник!Старший лейтенант полиции уверен, что самбо - самый полезный вид спорта. Тем более для тех, кто защищает спокойствие граждан.Валентин Молдавский, старший лейтенант полиции:- Обязательно нужно преподавать в управлениях, райотделах для того, чтобы сотрудник мог заступиться как за простых граждан - от злоумышленников защитить, так и себя защитить, поэтому осень полезно.Тренер сборной МВД республики Алания Валерий Газаев результатами своих подопечных расстроен. Когда ехали в Суздаль, надеялись только на победу. Даже чемпион России Алан Тваури не добрался до финала.Валерий Газаев, Алания:- 2 команды Северной Осетии и по боевому самбо, и по самозащите без оружия. Рассчитывали получше результат, но чего-то у нас, ну, это спорт... Что-то не заладилось. Маленькие веса чуть-чуть подвели.На вопрос, в чем сила самбо, Дмитрий Редин, главный судья соревнований, мастер спорта международного класса, отвечает не задумываясь.Дмитрий Редин, мастер спорта по самбо международного класса, главный судья соревнований:- Людей воспитывает хороших и плюс как единоборство очень сильное, потому что вы, наверное, заметили, что очень много, когда вот идут бои без правил, очень много самбистов выступает, принимает участие, потому что, действительно, очень универсальный вид спорта, там учат всему: и падать, и бросать, и болевые делать.А пока идут бои по правилам. Чемпионат МВД России по самбо завершится 4 февраля. Тогда мы узнаем имена победителей.Вера Куликова, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”