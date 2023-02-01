“В новый год – без долгов”. Во Владимирском филиале “ЭнергосбыТ Плюс” подвели итоги праздничной акции. Стать претендентом на приз мог каждый клиент компании. Нужно было только

“В новый год – без долгов”. Во Владимирском филиале “ЭнергосбыТ Плюс” подвели итоги праздничной акции. Стать претендентом на приз мог каждый клиент компании. Нужно было только оплатить счета по квитанциям до конца 22-го года. Отбор кандидатов выбирался случайным образом в прямом эфире. Владимирский филиал ЭнергосбыТ Плюс На экране мы видим – появляются все больше и