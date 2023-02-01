Так застройщики реагируют на кризис.

Так застройщики реагируют на кризис.Последние годы на столичном рынке новостроек стабильно увеличивалась доля жилья с различными вариантами отделки. Однако в 2022 году ситуация изменилась: застройщики снова нарастили предложение лотов без отделки. Это произошло из-за резкого роста цен на стройматериалы и ухода с рынка ряда продавцов мебели и бытовой техники.Ощутимее всего – до 45% – выросла доля жилья в черновом варианте в новостройках Новой Москвы. За год застройщики вывели на рынок ТиНАО 8,2 тыс. квартир без отделки против 4,7 тыс. лотов годом ранее (+75%). Для сравнения, за этот же период в продаже появилось 8,5 тыс. квартир под ключ против 6,1 тыс. годом ранее. (+40%).Внутри МКАД наблюдаются аналогичные тенденции. В новостройках класса "комфорт" доля лотов без отделки выросла на 2 п.п., до 18%, в классе"бизнес"– на 11 п.п., до 67%. В премиальных комплексах на долю жилья без отделки теперь приходится 48%.Эксперты рынка ожидают, что в 2023 году доля лотов без отделочных работ продолжит расти. Также вместо чистовой отделки застройщики все чаще будут предлагать промежуточный вариант – отделку white box (предчистовая).