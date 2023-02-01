Она получила три года условного срока.

В Муроме начальник бюро МСЭ осуждена за взятку в 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.Будучи руководителем филиала №20, врачом по медико-социальной экспертизе, а также председателем комиссии, 25 апреля 2017 года она получила указанную сумму за выдачу справки, подтверждавшей III группу инвалидности. Впоследствии пациента бессрочно признали инвалидом. Суд не стал раскрывать подробности того, как удалось вскрыть коррупционное преступление, заявив лишь, что обвиняемая написала явку с повинной.«Подсудимая признала свою вину. С учётом смягчающих обстоятельств ей назначено 3,5 года колонии условно», - пояснили в суде.Добавим, что женщину на два года лишили права заниматься профильной деятельностью. Приговор может быть обжалован.