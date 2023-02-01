В приюте для животных города Гусь-Хрустальный обнаружены многочисленные нарушения содержания...

В приюте для животных города Гусь-Хрустальный обнаружены многочисленные нарушения содержания питомцев.Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области. Речь идёт про муниципальный приют, который находится по адресу: улица Курловская, дом №1. На него стали поступать жалобы от возмущенных жителей города.При проверке было установлено, что не оборудована зона временного содержания животных. То есть отсутствуют: манеж-приемная, карантинное отделение, изолятор и стационар.Выявлены и нарушения «ветеринарных мероприятий»: не оказалось необходимых лекарственных препаратов, инструментов, расходных материалов, оборудования для хирургических операций и пр.Самое удивительное, что не вёлся учет поступающих животных и «выбытия» питомцев из приюта.Не были созданы и специальные карты, в которых обычно отражаются сведения о вакцинации, стерилизации и пр. Возникает вопрос: а как же работал(ет) данный муниципальный приют для животных? К слову, требования пожарной безопасности также не соблюдались.Еще в июне 2022-го года прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с исковым заявлением об устранении выявленных нарушений. И лишь 25-го января 2023-го года требования были удовлетворены. Теперь устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонного прокурора.Фото: pxfuel.com