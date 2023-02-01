Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий и пространств.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в рамках программы Чистое небо в столице рабочие спрятали под землю около 700 км воздушных линий.По словам Петра Бирюкова, программа стартовала в 2015 году. Тогда было решено освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию около 700 километров кабелей, - отметил заммэра, добавив, что это позволило улучшить облик города и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.Бирюков также напомнил, что в 2020 году москвичи высоко оценили программу Чистое небо на портале Активный гражданин. 71% участников голосования посчитали, что благодаря этим работам столица стала выглядеть лучше.В рамках работ по землю были убраны кабели питания для наружного освещения, а также провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и другие коммуникации. Это, по словам Бирюкова, также позволило сделать более эффективной оказание экстренной помощи с привлечением вертолетов Московского авиационного центра. Пилоты теперь могут приземляться даже на узких улицах.