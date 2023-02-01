Инцидент произошел в частном доме.

Инцидент произошел в частном доме.В поселке Дружинино в Свердловской области от отравления угарным газом умерли пятеро – трое мужчин и две женщины. Об этом сообщает .В связи с гибелью людей полиция рассматривает три версии гибели граждан. Отравление угарным газом – лишь одна из них, так как было замечено, что дверца печи была приоткрыта. По другой версии причиной смерти стало алкогольное отравление, сообщает . Третья версия – наркотики. Возбуждено уголовное дело.