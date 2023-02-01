Во Владимирском планетарии обновилась выставка «Метеориты – гости из космоса». На выставке есть экземпляры из других уголков мира. Например, один из множества осколков метеорита Каньон

Во Владимирском планетарии обновилась выставка «Метеориты – гости из космоса». На выставке есть экземпляры из других уголков мира. Например, один из множества осколков метеорита Каньон Дьявола. Как установили ученые, космическое тело упало 50 тысяч лет назад в Аризонской пустыне. Один из осколков относится к древнейшему из обнаруженных метеоритов Альенде из Мексики. Его возраст 4,5 миллиарда