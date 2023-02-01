В планах на следующий год - завершить реконструкцию основного корпуса.

Власти Владимирской области анонсировали капремонт Стародворской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Медучреждение, расположенное в Суздальском районе, посетил министр здравоохранения Артём Осипов. Сейчас подведены итоги аукциона на разработку проекта. В планах на следующий год - завершить реконструкцию основного корпуса.«Наиболее остро стоит проблема лицензирования. Для этого Старый двор посетят сотрудники минздрава и Роспотребнадзора», - подчеркнули в правительстве региона.