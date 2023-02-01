На сегодняшний день стоимость дороги выросла до 2,3 млрд рублей.

Во Владимире движение по Рпенскому проезду запустят в ноябре. Об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания, подводя итоги поездки депутатов на стройку.Сейчас на объекте возводят подпорные стены, прокладывают коммуникации, готовят к к монтажу монолитную плиту моста. Стройка вошла в график. Задержки были связаны с закупкой металла и пересчетом сметы из-за роста цен на стройматериалы. На сегодняшний день стоимость дороги выросла до 2,3 млрд рублей.«Нас часто спрашивают, что так долго можно делать на двух километрах? Мы вывезли 200 тысяч тонн грунта и мусора. Произвели монтаж 3000 свай. Состояние инженерных сетей оказалось хуже, чем предполагалось. Пришлось перестраивать и переносить коммуникации», – рассказал гендиректор ГУП «ДСУ-3» Алексей Немков.Готовность дороги – 58%. В 2022 году на неё выделено 331 млн рублей. С 24-25 годов нужно перенести еще 628 млн рублей.«Суммы хватит на завершение работ», – заверил министр транспорта и дорожного хозяйства области Николай Теняков.Депутаты подчеркнули, что как только будет решен вопрос с федеральным финансированием, они готовы оперативно внести изменения в бюджет.Напомним, что протяженность магистрали составляет 2,1 км. Длина моста достигает 200 метров, а ширина – почти 25. Появятся две автобусные остановки, 10 съездов, два пересечения, один железнодорожный переезд, а также четыре светофора. Рпенский проезд станет дублером для Большой Нижегородской и Добросельской, что позволит существенно разгрузить городской трафик.