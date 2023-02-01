На сегодняшний день стоимость дороги выросла до 2,3 млрд рублей.
Во Владимире движение по Рпенскому проезду запустят в ноябре. Об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания, подводя итоги поездки депутатов на стройку.
Сейчас на объекте возводят подпорные стены, прокладывают коммуникации, готовят к к монтажу монолитную плиту моста. Стройка вошла в график. Задержки были связаны с закупкой металла и пересчетом сметы из-за роста цен на стройматериалы. На сегодняшний день стоимость дороги выросла до 2,3 млрд рублей.
«Нас часто спрашивают, что так долго можно делать на двух километрах? Мы вывезли 200 тысяч тонн грунта и мусора. Произвели монтаж 3000 свай. Состояние инженерных сетей оказалось хуже, чем предполагалось. Пришлось перестраивать и переносить коммуникации», – рассказал гендиректор ГУП «ДСУ-3» Алексей Немков.
Готовность дороги – 58%. В 2022 году на неё выделено 331 млн рублей. С 24-25 годов нужно перенести еще 628 млн рублей.
«Суммы хватит на завершение работ», – заверил министр транспорта и дорожного хозяйства области Николай Теняков.
Депутаты подчеркнули, что как только будет решен вопрос с федеральным финансированием, они готовы оперативно внести изменения в бюджет.
Напомним, что протяженность магистрали составляет 2,1 км. Длина моста достигает 200 метров, а ширина – почти 25. Появятся две автобусные остановки, 10 съездов, два пересечения, один железнодорожный переезд, а также четыре светофора. Рпенский проезд станет дублером для Большой Нижегородской и Добросельской, что позволит существенно разгрузить городской трафик.