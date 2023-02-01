По окончании работ восстановлением подачи тепла займутся управляющие компании.
Во Владимире из-за ремонта теплосетей в 27 домах отключат отопление. Об этом сообщает горадминистрация.
Ресурсоснабжающая компания будет проводить работы по двум адресам: на Сурикова-40«Б» и Северной-53.
С 1 февраля с 9 утра и ориентировочно до 20 теплоснабжение будет ограничено в следующих домах:
Филиал ПАО «Т Плюс» приносит владимирцам извинения за неудобства. По окончании работ восстановлением подачи тепла займутся управляющие компании.