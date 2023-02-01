Во Владимире мастер в качестве оплаты за ремонт прихватил два телевизора. 38-летний москвич...

Во Владимире мастер в качестве оплаты за ремонт прихватил два телевизора.38-летний москвич обратился в полицию с заявлением о пропаже из его квартиры во Владимире двух телевизоров и кухонного смесителя стоимостью 32 000 рублей.В совершении кражи потерпевший подозревал мастера, который делал ремонт и с которым у мужчины произошел конфликт. Как выяснилось, на финальном этапе заказчик решил не выплачивать часть оговоренной суммы за выполненный ремонт, так как остался недоволен качеством работы.По записям с камеры видеонаблюдения в подъезде дома полицейские установили, что мастер, приехав за инструментами, в качестве компенсации забрал два телевизора и смеситель.49-летний житель Суздальского района был задержан. У него полицейские изъяли похищенное имущество.В настоящее время возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. Подозреваемый дал признательные показания, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com