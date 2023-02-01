Во Владимире Народный контроль обнаружил просрочку в продуктовых магазинах. Волонтеры Народного...

Во Владимире "Народный контроль" обнаружил просрочку в продуктовых магазинах.Волонтеры "Народного контроля", это проект партии "Единая Россия", проверили предприятия торговли областного центра и выявили многочисленные нарушения.Так, в супермаркете "Дикси" на улице Безыменского они собрали две тележки просроченной продукции - это чипсы, шоколадные батончики, молочка и детское питание. Подобная картина уже становится обыденной, заявили в штабе "Народного контроля". Как правило, причина появления на прилавках просрочки - нехватка персонала.Тимофей Семёнов, активист проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" во Владимирской области:- В дальнейшем эта продукция будет передана администратору магазина и списана.Дмитрий Семёнов, координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" во Владимирской области:- Огромная просьба к потребителям. Если вам попался просроченный или поврежденный товар, передайте его на кассу или сотруднику магазина. Умейте защищать свои права. Это продукция не подлежит реализации.