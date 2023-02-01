С 5 сентября по 4 октября в регионе проводилось выборочное наблюдение.

Во Владимиркой области почти 10% жителей пожаловались на плохое здоровье. С 5 сентября по 4 октября в регионе проводилось выборочное наблюдение.Владимирстат опросил владимирцев из разных возрастных категорий в 19 городах и районах. В результате 9,4% населения в возрасте от 15 и старше оценивают своё здоровье, как плохое. Почти 50% считают самочувствие удовлетворительным, 40% - хорошим, а 2,3% - очень хорошим. Все очень плохо у 0,5% респондентов. Добавим, что среди детей до 14 лет почти 90% чувствуют себя хорошо.Показатели рассчитывались исходя из образа жизни, избыточной массы тела и наличия вредных для организма привычек.