С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179287 владимирцев.

Во Владимирской области 1 февраля выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 5 - в Александровском, по 3 - в Гусь-Хрустальном и Муромском, по 2 - в Камешковском и Гороховецком, по 1 - в Меленковском, Вязниковском, Суздальском, Петушинском, Кольчугинском, Юрьев-Польском, Собинском и Киржачском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179287 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49758 заболевших во Владимире, 21187- в Ковровском районе и 19361 - в округе Муром.