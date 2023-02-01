Во Владимирской области предприниматель безуспешно попытался дать взятку полицейскому. 27 января в...

Во Владимирской области предприниматель безуспешно попытался дать взятку полицейскому.27 января в ОМВД России по Суздальскому району 55-летний хозяин ИП, чтобы избежать административной ответственности предпринял попытку передать оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 15 000 рублей. Накануне был выявлен факт причастности индивидуального предпринимателя к продаже товаров без необходимой маркировки.Причем, предупреждение, что взятка - это уголовное преступление взяткодатель проигнорировал. В итоге, деяние задокументировали сотрудники следственно-оперативной группы.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу".Фото https://www.pxfuel.com/en/photos