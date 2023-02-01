Во Владимирской области предприниматель безуспешно попытался дать взятку полицейскому.
27 января в...
Во Владимирской области предприниматель безуспешно попытался дать взятку полицейскому.
27 января в ОМВД России по Суздальскому району 55-летний хозяин ИП, чтобы избежать административной ответственности предпринял попытку передать оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 15 000 рублей. Накануне был выявлен факт причастности индивидуального предпринимателя к продаже товаров без необходимой маркировки.
Причем, предупреждение, что взятка - это уголовное преступление взяткодатель проигнорировал. В итоге, деяние задокументировали сотрудники следственно-оперативной группы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу".
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