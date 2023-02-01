Во Владимирской области водитель задавил лежавшую на земле женщину.
Заместителем Суздальского...
Во Владимирской области водитель задавил лежавшую на земле женщину.
Заместителем Суздальского межрайонного прокурора местного жителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Вечером 11 ноября прошлого годаон за рулем «Шевроле Нива» задним ходомна проезжую часть улицы Колхозная. Но не убедился в безопасности для других участников дорожного движения. И совершил наезд задним левым колесом на женщину, "находившуюся на земле в траектории движения машины", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Пострадавшая от телесных повреждений скончалась.
Обвиняемый признал вину, дело рассмотрит Суздальский районный суд.
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