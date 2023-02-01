Во Владимирской области водитель задавил лежавшую на земле женщину. Заместителем Суздальского...

Во Владимирской области водитель задавил лежавшую на земле женщину.Заместителем Суздальского межрайонного прокурора местного жителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.Вечером 11 ноября прошлого годаон за рулем «Шевроле Нива» задним ходомна проезжую часть улицы Колхозная. Но не убедился в безопасности для других участников дорожного движения. И совершил наезд задним левым колесом на женщину, "находившуюся на земле в траектории движения машины", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Пострадавшая от телесных повреждений скончалась.Обвиняемый признал вину, дело рассмотрит Суздальский районный суд.Фото https://www.pxfuel.com/en