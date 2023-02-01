Во Владимирской области выявлено еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На...

Во Владимирской области выявлено еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.На официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора сообщается, что к 1 февраля 2023-го года зафиксированы:7 случаев в городе Владимире;6 случаев в Ковровском районе,5 случаев в Александровском районе,3 случая в Муромском районе,3 случая в Гусь-Хрустальном районе,2 случая в Камешковском районе,2 случая в Гороховецком районе,1 случай в Петушинском районе,1 случай в Кольчугинском районе,1 случай в Юрьев-Польском районе,1 случай в Собинском районе,1 случай в Киржачском районе,1 случай в Меленковском районе,1 случай в Вязниковском районе,1 случай в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179 287 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»