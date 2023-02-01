Во Владимирской области выявлено еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Во Владимирской области выявлено еще 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
На официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора сообщается, что к 1 февраля 2023-го года зафиксированы:
7 случаев в городе Владимире;
6 случаев в Ковровском районе,
5 случаев в Александровском районе,
3 случая в Муромском районе,
3 случая в Гусь-Хрустальном районе,
2 случая в Камешковском районе,
2 случая в Гороховецком районе,
1 случай в Петушинском районе,
1 случай в Кольчугинском районе,
1 случай в Юрьев-Польском районе,
1 случай в Собинском районе,
1 случай в Киржачском районе,
1 случай в Меленковском районе,
1 случай в Вязниковском районе,
1 случай в Суздальском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179 287 случаев заболевания.
Фото: ГТРК «Владимир»