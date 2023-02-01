Некоторых работников уволили.

Во Владимирской области чекисты завели 94 дела о разглашении государственной тайны. Об этом сообщает региональное УФСБ.Все материалы носят административный характер. Работники ряда предприятий, которые имели доступ к секретной информации, разглашали сведения посторонним. Их начальники получили представления об устранении нарушений. В отношении виновных приняты административные меры, некоторых работников уволили.Ранее сообщалось, что сотрудник ФСИН за разглашение гостайны о мобилизации.