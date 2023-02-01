По итогам прошлого года у собственников 420 домов среднемесячное потребление уменьшилось, а в 143 - увеличилось не более чем на 10%.

С января жители Владимирской области начнут платить за отопление по новым правилам. Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» информирует об изменении среднемесячного объёма потребления тепла для клиентов, оплачивающих теплоснабжение в течение всего года.По итогам прошлого года у собственников 420 домов среднемесячное потребление уменьшилось, а в 143 - увеличилось не более чем на 10%. В квитанциях жителей 33 домов произойдёт рост сумм. Теплоснабжение их квартир выросло более, чем на 10%. Расчёты произведены исходя из показаний общедомовых счётчиков.Напомним, что любой МКД может перейти на оплату по факту в течение отопительного сезона. Для этого сейчас необходимо решение собственников недвижимости.