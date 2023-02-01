Киркоров забыл любовь своей жизни.

Киркоров забыл любовь своей жизни.Который месяц Алла Пугачева живет за пределами России. Вместе с опальным муженьком она обосновалась в Израиле, откуда демонстрирует, как проживает свое лучшее время. Однако далеко не все верят в счастье Примадонны на чужбине. К примеру, недавно Наталья Фатеева заявила, что звезда там Кажется, что артистку уже стали забывать близкие. В частности, на этом поймали ее бывшего мужа Филиппа Киркорова.Поп-король сейчас тоже находится за границей. В Израиль он не заехал, а отправился в солнечный Майами. Там певец проводит время с друзьями, а еще встречается с легендами музыкального мира. В его микроблоге появилось видео, снятое в ресторане, где артист увиделся с Энгельбертом Хампердинком.Своим поклонникам Филипп Киркоров признался, что именно этот человек стал для него главным учителем, а на опубликованном видео принялся восхвалять зарубежного коллегу. Вот только, по мнению россиян, артист забыл, кто на самом деле помог ему протоптать дорожку в мир шоу-бизнеса."Разве не Пугачева твой Master (учитель. – Прим. ред.)?" – заметили этакий плевок в спину Примадонны со стороны поп-короля пользователи.Кажется, певец, годами восхвалявший Примадонну, несмотря на все неурядицы в отношениях, вышвырнул Аллочку из своей жизни. По крайне мере так кажется, потому что Филипп Киркоров в последнее время вообще о ней не вспоминает: ни как о любви всей своей жизни, ни как об учителе, который помог продвинуться по карьерной лестнице. Вот такая неблагодарность!