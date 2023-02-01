Художники Владимирской епархии в 2022 году восстановили более 20 старинных икон и...

Художники Владимирской епархии в 2022 году восстановили более 20 старинных икон и распятий.Художники иконописной мастерской Владимирской епархии в прошедшем году восстановили больше 20-ти икон и распятий. Об их интересной и кропотливой работе в нашем следующем сюжете.На этих кадрах наглядно показано, в какое решето может превратиться иконная доска, если за ней не ухаживать долгие годы. Процесс реставрации включает в себя: выведение жука, укрепление, расчистка, восполнение живописи, очистка оклада, ювелирные работы. В мастерскую на восстановление иконы поступили из фондов и храмов Владимирской епархии. Первый этап был самый ответственный – консервация старинных образов 18-19 веков. Многие из них были готовы просто рассыпаться в руках.Наталия Измаилова, художник-реставратор:- Очень много икон повреждено именно жуком–точильщиком. Потому что многие иконы долгие годы находились под окладом. Иконы старинные, оклады родные и сами иконы под них выполнены. Их два века никто не трогал. И когда мы сняли оклады, в некоторых местах доски буквально в труху рассыпались. Поэтому, конечно, была очень большая сложность сохранить живопись, восстановить древесную основу, чтобы всё это могло держаться дальше.Хрупкая, поврежденная и пористая древесина укрепляется за счет специальных отвердителей. Нередко иконы были в распиленном состоянии, и мастерам приходилось проводить столярные работы, чтобы вернуть их целостность. Эти Кресты поступили в мастерскую из запасников епархии. Состояние было удручающее. Распятия собирались по частям. У икон почти на половину отсутствовал живописный слой. Здесь художники восполняли утраты. На столе у диакона Дмитрия более 50 калек-прописей, которые они с Натальей сделали сами для прорисовки мелких узоров. Работа, требующая терпения.Димитрий Измаилов, диакон, художник-реставратор:- Вот такая калька разрабатывается. Это для того, чтобы по золоту этот орнамент потом продавливался. Получается такой красивый орнамент на сусальном золоте. На фонах у иконы.Год назад Дмитрий Измаилов был рукоположен в диаконский сан и начал служить в красносельском храме Архангела Михаила. Времени на живопись стало меньше, но два этих служения дополняют друг друга. Сейчас художники пишут новую икону "Царственные Страстотерпцы" и продолжают реставрировать старые величественные образы. Также при мастерской действует школа, где обучаются 20 человек взрослых и детей.