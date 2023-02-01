У Собчак ни стыда, ни совести

У Собчак ни стыда, ни совестиВ одно время скандально известная журналистка объявила войну Елене Блиновской и прочему "инфоцыганству" (продавцам бесполезных онлайн-курсов – Прим.ред.), а потом, по мнению россиян, сама стала этим заниматься. Ксения Собчак создала свой марафон успеха, который не раз попадал в скандальные хроники.Одна из причин – стоимость прохождения образовательного проекта от "серийного предпринимателя". К слову, самый дорогой тариф, в состав которого входила личная встреча с блондинкой, обошелся в 600 тысяч рублей! Впрочем, ради такой удачи кто-то и правда раскошелился.Однако марафон Ксении Собчак получился не очень информативным. Разоблачитель "инфоцыган" Катя Конасова стала гостьей шоу звезды и представила ей результаты обзора того самого образовательного проекта. Как оказалось, уникальных данных в нем всего 40%, а остальные 60% – информация, размещенная в бесплатных источниках. Получается, что журналистка, бравшая с россиян баснословные суммы, просто-напросто их надурила.Катя Конасова дала блондинке совет: мол, надо было сделать марафон бесплатным. Однако она в ответ, можно сказать, показала свою гниль, заверив, что не стала бы идти на такой шаг даже ради того, чтобы проучить "инфоцыган"."Я деньги люблю и не скрываю этого", – сказала Ксения Собчак.