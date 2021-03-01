Всероссийской акции Мы вместе 1 марта исполняется год. Присоединиться к масштабному флешмобу #ГодКакМыВместе можно, повязав на правое запястье оранжевую нить – символ объединения и победы над пандемией.

Всероссийской акции "Мы вместе" 1 марта исполняется год. Присоединиться к масштабному флешмобу #ГодКакМыВместе можно, повязав на правое запястье оранжевую нить – символ объединения и победы над пандемией.Также любой желающий может изготовить значок "Сердце добра". С 1 по 6 марта принять участие в онлайн-челлендже "Оранжевая нить" россияне могут в социальной сети TikTok.Кроме того, граждане могут поучаствовать во флешмобе #МЫВМЕСТЕ. Участники выстраиваются вместе и передают друг другу клубок оранжевых ниток. В этот момент каждый произносит слово, которое ассоциируется у него с 2020 годом, акцией "Мы вместе" и волонтерством.Есть и другой формат: участники встают в круг, каждый берет оранжевые нитки и передает другому участнику, взявшись за свою нить. В центре круга образовывается множественное переплетение нитей, что символизирует связь волонтеров "Мы вместе".Оранжевая нить – символ того, что любые трудности можно преодолеть, если быть вместе, отметил глава центра координации региональных волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук. "Нам всем пришлось нелегко в прошлом году, но именно взаимопомощь и неравнодушие каждого помогли нам справиться с пандемией», – подчеркнул он.В рамках акции "Спасибо" россияне имеют возможность поблагодарить другого за помощь и ответственность во время время пандемии. Для этого нужно записать видео и опубликовать его в соцсетях с хештегом #МыВместеСпасибо.Всероссийская акция объединила коммерческие компании, общественников и простых граждан в борьбе с пандемией. Средний возраст добровольцев – 34 года.