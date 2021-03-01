Президент Белоруссии не намерен сдаваться. План Александра Лукашенко по сохранению власти раскрыл политолог Андрей Суздальцев.

Президент Белоруссии не намерен сдаваться. План Александра Лукашенко по сохранению власти раскрыл политолог Андрей Суздальцев.По словам эксперта, Александру Лукашенко нужна поддержка России для того, чтобы удержаться на посту главы республики. Но получить финасовую помощь он может только при одном условии – если вернется к сочинским договоренностям, то есть проведет реформу Конституции и начнет транзит власти."Лукашенко попал в политическую ловушку", – подчеркнул Суздальцев.Обозреватель усомнился в том, что белорусский лидер выполнит обещания, которые дал российскому коллеге Владимиру Путину. Вместо этого Лукашенко попытается основать "президентскую династию". Первый шаг уже сделан: один из сыновей политика Виктор возглавил Национальный олимпийский комитет.Суздальцев отметил, что Виктора готовили к политической деятельности много лет. Старший наследник президента изучал политологию, риторику и другие дисциплины. Его отношение в России ничем не отличается от отцовского: в соседях он видит источник кредитов.В заключение политолог задался вопросом, удастся ли воплотить свой замысел и передать власть сыновьям? Этой весной в республике ожидается подъем протестной активности. Лидер оппозиции Светлана Тихановская пообещала усилить давление на президента и чиновников.Ранее Александр Лукашенко высказался о возможности передачи власти сыновьям. Подробно об этом можно узнать из