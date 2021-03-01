Западная социальная сеть Twitter с 2017 года не удалила 2,8 тысячи материалов с запрещенной информацией, говорится в сообщении Роскомнадзора. Ведомство указало на злостное нарушение российского законодательства.

Западная социальная сеть Twitter с 2017 года не удалила 2,8 тысячи материалов с запрещенной информацией, говорится в сообщении Роскомнадзора. Ведомство указало на злостное нарушение российского законодательства.В РКН напомнили о недавнем исследовании Общественной палаты, где говорится, что Twitter стал лидером в распространении запрещенной информации. С 2017 года соцсеть не удалила 2862 опасных материала.Речь идет о призывах к совершению самоубийства, материалах с порнографическим содержанием, а также способами изготовления и использования наркотических веществ.Роскомнадзор направил в администрацию социальной сети свыше 28 тысяч требований об удалении опасных материалов, говорится в сообщении на сайте ведомства.Там напомнили, что за неудаление запрещенной информации юридическим лицам грозит административный штраф в размере от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. За повторное нарушение сумма увеличивается до одной пятой от размера годовой выручки компании.Ранее Общественная палата представила социальных сетей по количеству опасного контента. Больше всего деструктивной информации оказалось в Twitter. Второе и третье места поделили другие западные соцсети – Facebook и Instagram.В России с 1 февраля вступил в силу закон, по которому соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать опасный контент. Если они не могут оценить противоправность информации, то должны направить запрос в Роскомнадзор.