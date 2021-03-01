Поставки осуществляются при помощи другого ПО, которое не выведено из эксплуатации.

Пресс-служба филиала ПАО «Ростелеком» по Владимирской и Ивановской областям заявила, что госкомпания не имеет отношения к в 33-ий регион.Напомним, что в феврале на заседании Заксобрания директор департамента здравоохранения Елена Утемова уточнила, что из-за неисполнения «Ростелекомом» контракта по созданию единой цифровой платформы некоторые владимирцы не смогли получить положенные бесплатные медикаменты.Якобы, до конца 2020 года госкорпорация должна была ввести в эксплуатацию сервис, с помощью которого медики могли бы выписывать пациентам препараты, имеющиеся в наличии.Однако в пресс-службе «Ростелекома» поясняют, что контракт ещё не истёк и действует до 15 февраля 2022 года, а организация занимается его поэтапным исполнением.«Компания не имеет отношения к срыву конкурсов по закупкам льготных медикаментов, так как они осуществляются при помощи других программных систем - «Парус» и «Медилон», которые не выведены из промышленной эксплуатации», - уточнили в «Ростелекоме».