В возрасте 82 лет ушел из жизни первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, передает телеканал . Внешнеполитическое ведомство страны он возглавлял с 1990 по 1994 годы, после чего три ..
<a href="https://33live.ru/novosti/01-03-2021-umer-pervyj-glava-mid-ukrainy.html" target="_blank">Умер первый глава МИД Украины</a> - В возрасте 82 лет ушел из жизни первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, передает телеканал . Внешнеполитическое ведомство страны он возглавлял с 1990 по 1994 годы, после чего три ..
[url=https://33live.ru/novosti/01-03-2021-umer-pervyj-glava-mid-ukrainy.html]Умер первый глава МИД Украины[/url] - В возрасте 82 лет ушел из жизни первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, передает телеканал . Внешнеполитическое ведомство страны он возглавлял с 1990 по 1994 годы, после чего три ..