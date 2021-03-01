В возрасте 82 лет ушел из жизни первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, передает телеканал . Внешнеполитическое ведомство страны он возглавлял с 1990 по 1994 годы, после чего три ..

В возрасте 82 лет ушел из жизни первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, передает телеканал "". Внешнеполитическое ведомство страны он возглавлял с 1990 по 1994 годы, после чего три года был постоянным представителем официального Киева в ООН.