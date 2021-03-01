Приходит Илья Муромец домой и видит избитого отца.
- Что с тобой, батюшка, случилось?
- Прилетал Соловей Разбойник и вломил мне.
- Ну ничего, я с ним разберусь.
Договорились о месте и времени разборки, встречаются. Илья:
- Послушай, свет Соловушка, ты знаешь кто я такой?!
- Да, свет Илья Муромец, ты слава земли Русской и гроза всей нечисти.
- А кто это, ты знаешь?!
- А это папаша твой, п*дорас (трах отца по роже).
Илья (слегка удивленно):
- Погоди, Соловей. Ты знаешь кто я такой?!!!
- Ты, Илья Муромец, слава земли Русской и гроза всей нечисти.
- Ну а кто это, ты знаешь?!!!
- А это папаша твой, п*дорас (опять трах отца по роже).
Илья (совсем удивленно):
- Да ты знаешь кто я такой?!!!
Тут отец говорит:
- Ладно, Илюша, поехали домой. Замучили
еще анекдот!