33-летний житель Собинского района обвиняется в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Как сообщает пресс-служба полиции, в декабре 2020 года полицейские задержали

33-летний житель Собинского района обвиняется в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Как сообщает пресс-служба полиции, в декабре 2020 года полицейские задержали мужчину, при себе у него был пакет. В нём правоохранители обнаружили свёртки с растительным содержимым. Экспертиза подтвердила, что у мужчины была при себе марихуана общей массой почти в 116 граммов. Полицейским мужчина