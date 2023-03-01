Гениальный ребенок: сегодня обсуждаем сложную тему в эфире радио Маяк. Сегодня в программе...

Гениальный ребенок: сегодня обсуждаем сложную тему в эфире радио "Маяк".Сегодня в программе Анастасии Коловой "Смотритель Маяка" учитель начальных классов и нейропсихолог разберут сложную и очень интересную тему "Гениальный ребёнок".Как быть родителям и учителям особо одаренного школьника? Как ему наладить контакт со сверстниками? Стоит ли проходить школьную программу в ускоренном темпе?Узнаем обо всем в сегодня в 17:05 на FM-частоте 103.9 МГц - во Владимире, 90.3 МГц - в МуромеИ не забудьте: каждую среду в 17.05 - 17.50 обсуждаем громкие темы недели в программе "Смотритель Маяка" с Анастасией Коловой.