На территории Клязьминско-Лухского заказника обитает шесть рысей. Следы одной из них периодически встречаются на туристическом маршруте «Тропою могучего зубра» в Вязниковском районе.

Ко Дню кошек, который отмечается 1 марта, Единая дирекция особо охраняемых территорий Владимирской области опубликовала снимки и видеозаписи рысей с фотоловушек.На территории Клязьминско-Лухского заказника обитает шесть рысей. Следы одной из них периодически встречаются на туристическом маршруте «Тропою могучего зубра» в Вязниковском районе.Рыси также замечены в Киржачском, Петушинском, Судогодском, Селивановском и Меленковском районах. Последний раз в фотоловушки они попадали в январе 2021 года.