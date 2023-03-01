Впервые инновационный поезд вышел на линию в 2020 году.

Впервые инновационный поезд вышел на линию в 2020 году.После полного открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) на ней будут курсировать 100 поездов "Москва-2020". Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем .Градоначальник отметил, что это сделает поездки по большому метрокольцу быстрее и комфортнее.Вагоны поезда "Москва-2020" оборудованы широкими дверными проемами, USB-зарядками у сидений, информационными дисплеями, подсветками в цвет линий и системой обеззараживания воздуха, написал Собянин.Полное открытие Большой кольцевой линии 1 марта. Длина БКЛ составляет 70 километров, на ней расположена 31 станция. Это один из крупнейших проектов метростроения в мире.