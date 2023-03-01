Спортсменка из Владимирской области стала победительницей первенства России по зимнему...

Спортсменка из Владимирской области стала победительницей первенства России по зимнему триатлону.Напомним, зимний триатлон включает в себя бег по пересеченной местности, велогонку на горном велосипеде и лыжную гонку. Соревнования всегда проводятся на снегу.Наша землячка - Ольга Черемисинова стала победительницей первенства России по зимнему триатлону.Правительство Владимирской области сообщает, что соревнования проходили среди участников 18-23 лет в Зеленодольске.Теперь, благодаря победе, спортсменка из Владимирской области обеспечила себе место в сборной России.Это интересно!Первый зимний триатлон в таком виде, в котором он представлен сейчас, провели в 1995 году в итальянском местечке Малье (в Альпах) на границе с Австрией.Фото: официальный telegram-канал Правительства Владимирской области