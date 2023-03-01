В Александрове подрядчика оштрафовали на 285 000 рублей за долгий ремонт дороги. Стало известно,...

В Александрове подрядчика оштрафовали на 285 000 рублей за долгий ремонт дороги.Стало известно, что 25 июля 2022 года МКУ «УЖКХ Александровского района» заключил контракт с коммерческой организацией на сумму более 5,7 миллионов рублей. Срок выполнения работ был указан «до 31 августа 2022 года». По факту же объект приняли лишь спустя два месяца — 31 октября.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что «работы на объекте выполнялись подрядчиком около трех месяцев, что более чем в два раза превышает установленный контрактом срок выполнения работ».Жители деревни Арханка не могли пользоваться дорогой, которая является единственной возможностью выехать куда-либо.Городской прокуратурой в отношении руководителя организации возбуждено дело о «бездействии, повлекшем неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ». Виновному назначили штраф - 285 тысяч рублей.Фото: pxfuel.com