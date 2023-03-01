На реализацию инициативы власти заложили 375 тысяч рублей.

В Киржачском районе за рождение ребенка доплатят 10 тысяч рублей. Местный совет депутатов единогласно поддержал идею главы администрации Сергея Будкина о введении дополнительной меры господдержки.Теперь жителям района будут перечислять 10 тысяч рублей за каждого новорождённого. В районах Владимирской области впервые учредили подобную субсидию. На реализацию инициативы власти заложили 375 тысяч рублей. Добавим, что оба родителя должны быть гражданами РФ.