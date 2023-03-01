На подозреваемую завели уголовное дело. До суда её отпустили под подписку о невыезде.

В Коврове сотрудница салона сотовой связи взяла кредитов на 1 млн рублей по паспортам клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.С августа прошлого года по январь прошлого года 32-летняя менеджер офиса сотовой компании дистанционно оформила займы в различных банках. Для махинаций женщина использовала личные данные абонентов, которые покупали сим-карты или товар в рассрочку. Три кредита в размере от 7 до 700 тысяч рублей она взяла онлайн.На подозреваемую завели уголовное дело. До суда её отпустили под подписку о невыезде.